Чавушоглу: Турция рассчитывает на снятие санкций США против турецкого оборонпрома

Турция рассчитывает, что Соединенные Штаты снимут в ближайшее время рестрикции, введенные против турецкой оборонной промышленности, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Чавушоглу, военные отношения Турции и США являются важным аспектом нашего стратегического партнерства, но Анкара сталкивается сталкиваемся с трудностями из-за односторонних санкций, которые необходимо преодолеть и отменить как можно скорее, передает ТАСС.

Он отметил что администрация США поддерживает просьбу продать Турции F-16, так как обе стороны заинтересованы в скорейшем завершении этого процесса.

По словам Блинкена, США будут продолжать поддерживать Турцию в вопросе восстановления после землетрясения «столько, сколько потребуется, чтобы «восстановиться и отстроиться».

В мае 2022 года Чавушоглу заявил, что Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности.

Напомним, власти США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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