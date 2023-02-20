Чавушоглу: Турция рассчитывает на снятие санкций США против турецкого оборонпрома
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Турция рассчитывает, что Соединенные Штаты снимут в ближайшее время рестрикции, введенные против турецкой оборонной промышленности, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По словам Чавушоглу, военные отношения Турции и США являются важным аспектом нашего стратегического партнерства, но Анкара сталкивается сталкиваемся с трудностями из-за односторонних санкций, которые необходимо преодолеть и отменить как можно скорее, передает ТАСС.
Он отметил что администрация США поддерживает просьбу продать Турции F-16, так как обе стороны заинтересованы в скорейшем завершении этого процесса.
По словам Блинкена, США будут продолжать поддерживать Турцию в вопросе восстановления после землетрясения «столько, сколько потребуется, чтобы «восстановиться и отстроиться».
В мае 2022 года Чавушоглу заявил, что Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности.
Напомним, власти США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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