 

Обманула доверие: жена Дунаевского выставила звездного мужа из московской квартиры

20.02.2023, 11:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 1986 году на в СССР вышла трагикомедия Карена Шахназарова “Курьер”. Картина, раскрывающая сложнейшую темы становления личности молодого человека, стала одним из лидеров проката, была номинирована на несколько престижный премий. А ведущий профильный журнал “Советский экран” работу мастера лучшим фильмом года.

Главную роль в картине сыграл Федор Дунаевский. Он блестяще воссоздал на экранах образ Ивана Мирошникова, за что снискал славу и любовь у миллионов советских граждан. Актер позже сыграл и в других фильмах: “Перед большой дорогой на войну”, “Дорогая Елена Сергеевна”, “Небеса обетованные”, а также в ряде сериалов.

Однако Федор Дунаевский так и остался звездой одного образа. Последний раз на экранах зрители увидели его шесть лет назад в сериале “Морозова”. Личная жизнь, как и карьера, у артиста не сложилась. Некогда любящая супруга лишила его недвижимости.

Актер был женат несколько раз, успел стать отцом пятерых детей. В свое время он приобрел трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Звезда переписала недвижимость на жену, однако та обманула его доверие и выставила на улицу.

О трагичной истории рассказал сам Федор Дунаевский в эфире программы “Ты не поверишь!” на НТВ. Дело в том, что семья собиралась переехать из России, и звезда фильма “Курьера” решила передать права на недвижимость второй половинке, чтобы она занималась сделкой по продаже квартиры.

Как у уточняет РИА ФАН, переезд откладывался, время шло, отношения между супругами серьезно обострились, однако права на жилплощадь оставались у жены артиста. Меж тем, актер приобрел недвижимость еще до свадьбы. Однако его это не спасло. После развода женщина выгнала бывшего мужа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.22 / Скандалы: Вариант «Омега»

20.12.21 / Маникюр цвета матча – горячий тренд декабря. Тенденции и идеи

14.05.21 / Растущая военная угроза со стороны России отбрасывает густую тень на проект турецкого канала

27.11.22 / Цены на энергоносители в Европе грозят убить больше людей, чем украинский конфликт

26.06.22 / Французская оппозиция отказывается сотрудничать с партией Макрона в Нацсобрании

07.09.22 / Мнение: Европа обречена?

01.09.22 / Володин встретился со студентами ВГИКа

14.10.21 / Разрушит вашу ногтевую пластину: эксперты опровергли 3 мифа о гибридном маникюре

09.03.22 / Россия уверенно обеспечила себя базовыми продуктами

26.11.21 / “Если вы увидите красивого незнакомца, сделайте первый шаг”: 5 знаков зодиака встретят свою любовь в новогодние праздники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика