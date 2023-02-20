 

АЕБ утверждает, что европейский бизнес адаптируется к меняющимся реалиям

20.02.2023, 11:00, Разное
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Европейский бизнес адаптируется к новым реалиям, несмотря на то, что сегодняшний кризис сильнее, чем любой из предшествующих за почти три десятилетия существования Ассоциации европейского бизнеса, заявил Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации.

АЕБ была основана в 1995 году. По его словам, за последние три десятилетия АЕБ и ее члены прошли через множество кризисов. Однако справедливости ради следует отметить, что нынешний кризис стал глубже и серьезнее предыдущих. Генеральный директор АЕБ заявил, что “как и наши члены, они должны адаптироваться к новым реалиям”. Он также заявил, что основная цель ассоциации не изменилась. Шиллинг подчеркнул, что главная миссия ассоциации – помочь европейским предприятиям, ее членам, пережить этот кризис и сохранить каналы связи, даже если это произойдет не завтра.

В качестве наиболее пострадавших он назвал следующие отрасли: авиация, нефть и природный газ, логистика, профессиональные услуги и финансовый сектор. Генеральный директор АЕБ добавил, что существует множество других отраслей, которые также серьезно пострадали от различных ограничений.


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