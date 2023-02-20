 

АЕБ объяснила, как Россия должна относиться к параллельному импорту

20.02.2023, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в Россию, но предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шилл.

Он заявил: “Хотя в прошлые годы мы считали, что у нас были веские основания для отказа от параллельного импорта, сейчас мы понимаем уникальные вызовы, с которыми столкнется российская экономика в 2022 году, и соответствующим образом скорректировали нашу позицию, чтобы отразить эти новые реалии”.

Генеральный директор АЕБ заявил, что “вместо того, чтобы продолжать выступать против либерализации параллельного импорта, мы сделали конструктивные предложения о том, как смягчить или избежать потенциальных негативных последствий”. В качестве примера он привел опасность импорта контрафактной продукции, которая, согласно предварительной статистике, к 2022 году составит более 7 000 000 единиц. Шиллинг заявил: “Это ясно показывает, что контрафактная продукция остается проблемой. Наши опасения не беспочвенны. В мои намерения не входит остановить либерализацию параллельного импорта таким образом”. Он заключил, что речь идет о поиске решений этих рисков без снижения открытости и гибкости, необходимых в условиях, полных неопределенностей и ограничений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10.20 / Жительница США описала ощущения от удара молнии

23.03.21 / Принц Уильям приступит к выполнению новых почетных обязанностей, пожалованных ему Елизаветой II

12.04.22 / Мама мальчика с аутизмом, из рук которого Криштиану Роналду выбил телефон, отказалась встречаться с ним

29.06.20 / Сравнение военной мощи Китая и Индии в одной картинке

29.05.21 / Пицца будет не хуже, чем в пиццерии: кладем сыр сверху соуса и не только

23.04.21 / От косметической премии до spa-процедур в кино: бьюти-дайджест недели

21.02.22 / Величие, волатильность, вымя

02.08.22 / Кипр скучает по туристам и бизнесменам из России — и их деньгам

18.08.20 / Для борьбы с коронавирусом “Россия производит вакцину, а Индия назойливо предлагает дурацкие аюрведические снадобья”

16.01.22 / Финансисты дали прогноз относительно ближайшего будущего российского рубля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика