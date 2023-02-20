АЕБ объяснила, как Россия должна относиться к параллельному импорту

Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в Россию, но предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шилл.

Он заявил: “Хотя в прошлые годы мы считали, что у нас были веские основания для отказа от параллельного импорта, сейчас мы понимаем уникальные вызовы, с которыми столкнется российская экономика в 2022 году, и соответствующим образом скорректировали нашу позицию, чтобы отразить эти новые реалии”.

Генеральный директор АЕБ заявил, что “вместо того, чтобы продолжать выступать против либерализации параллельного импорта, мы сделали конструктивные предложения о том, как смягчить или избежать потенциальных негативных последствий”. В качестве примера он привел опасность импорта контрафактной продукции, которая, согласно предварительной статистике, к 2022 году составит более 7 000 000 единиц. Шиллинг заявил: “Это ясно показывает, что контрафактная продукция остается проблемой. Наши опасения не беспочвенны. В мои намерения не входит остановить либерализацию параллельного импорта таким образом”. Он заключил, что речь идет о поиске решений этих рисков без снижения открытости и гибкости, необходимых в условиях, полных неопределенностей и ограничений.