Овчинский: Московские компании представят продукцию в Узбекистане, Китае

В международных выставках “Иннопром” примут участие столичные промышленники, находящиеся под патронажем центрального Моспрома. Владислав Окчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), сообщил, что в состав международных выставок “Иннопром” включены Центральная Азия и 26-я Шанхайская глобальная продовольственная выставка.

Выставки были выбраны исходя из экспортных потребностей Москвы. В прошлом году наши товары активно поставлялись в страны Азии. Согласно пресс-релизу DIPP, Овчинский заявил, что в Узбекистан увеличились поставки лекарств, техники, напитков, а также мучных изделий. Выставка “Иннопром. Выставка “Иннопром.Центральная Азия” пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В мероприятии примут участие компании металлургии и машиностроения, а также химической промышленности. На сайте Моспромцентра можно подать заявку до 10 марта. Выставка Shanghai Food Expo пройдет с 8 по 10 ноября 2010 года. Согласно сообщению, регистрация участников откроется в июне.