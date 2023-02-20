 

Овчинский: Московские компании представят продукцию в Узбекистане, Китае

20.02.2023, 11:00, Разное
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В международных выставках “Иннопром” примут участие столичные промышленники, находящиеся под патронажем центрального Моспрома. Владислав Окчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), сообщил, что в состав международных выставок “Иннопром” включены Центральная Азия и 26-я Шанхайская глобальная продовольственная выставка.

Выставки были выбраны исходя из экспортных потребностей Москвы. В прошлом году наши товары активно поставлялись в страны Азии. Согласно пресс-релизу DIPP, Овчинский заявил, что в Узбекистан увеличились поставки лекарств, техники, напитков, а также мучных изделий. Выставка “Иннопром. Выставка “Иннопром.Центральная Азия” пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В мероприятии примут участие компании металлургии и машиностроения, а также химической промышленности. На сайте Моспромцентра можно подать заявку до 10 марта. Выставка Shanghai Food Expo пройдет с 8 по 10 ноября 2010 года. Согласно сообщению, регистрация участников откроется в июне.


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