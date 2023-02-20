Мнение: Зачем Лукашенко летает к Путину?

Складывается впечатление, что Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путиным чаще любого руководителя любого российского региона.

И каждый раз, когда вижу отчеты о втречах Путина и Лукашенко, пытаюсь понять, чего ради они встречались?

Из стенограмм совершенно не понятна цель встреч. Более того, при чтении стенограммы может сложиться впечатление, что Путин с Лукашенко троллят друг друга.

Вот, к примеру.

В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич! Спасибо, что согласились приехать.

А.Лукашенко: Как будто я мог не согласиться.

Типа, если бы отказался ехать, привезли бы с мешком на голове в багажнике автомобиля?

Или вот еще:

В.Путин: …Вчера, кстати говоря, смотрел Вашу пресс-конференцию.

А.Лукашенко: Лучше б не смотрели – расстроились, наверное.

Типа Лукашенко переживает, что может огорчить Путина? А Путину противопоказаны отрицательные эмоции?

А.Лукашенко: ….Благодарю Вас за то, что домой пригласили, – это тоже создаёт определённую атмосферу.

Типа в Кремле атмосфера скверная?

В общем, не понимаю я, зачем Лукашенко летает в Москву? Что бы поддержать Путина морально? А в замен получать не моральную а в вполне материальную поддержку?

Фотография и цитаты отсюда

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