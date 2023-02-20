Мнение: Зачем Лукашенко летает к Путину?
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Складывается впечатление, что Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путиным чаще любого руководителя любого российского региона.
И каждый раз, когда вижу отчеты о втречах Путина и Лукашенко, пытаюсь понять, чего ради они встречались?
Из стенограмм совершенно не понятна цель встреч. Более того, при чтении стенограммы может сложиться впечатление, что Путин с Лукашенко троллят друг друга.
Вот, к примеру.
В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич! Спасибо, что согласились приехать.
А.Лукашенко: Как будто я мог не согласиться.
Типа, если бы отказался ехать, привезли бы с мешком на голове в багажнике автомобиля?
Или вот еще:
В.Путин: …Вчера, кстати говоря, смотрел Вашу пресс-конференцию.
А.Лукашенко: Лучше б не смотрели – расстроились, наверное.
Типа Лукашенко переживает, что может огорчить Путина? А Путину противопоказаны отрицательные эмоции?
А.Лукашенко: ….Благодарю Вас за то, что домой пригласили, – это тоже создаёт определённую атмосферу.
Типа в Кремле атмосфера скверная?
В общем, не понимаю я, зачем Лукашенко летает в Москву? Что бы поддержать Путина морально? А в замен получать не моральную а в вполне материальную поддержку?
Фотография и цитаты отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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