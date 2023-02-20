 

FT: Запад не убедил «глобальный Юг» надавить на Россию из-за Украины

20.02.2023, 10:05, Новости дня
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Работа коллективного Запада по украинскому вопросу не убедила страны Азии, Африки и Латинской Америки ужесточить подход к дипотношениям с Россией, написала Financial Times по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что, несмотря на сбор мировой элиты в Мюнхене с предъявлением «доказательствам» угрозы от РФ для всего мира, страны «глобального Юга» не изменили своей тактики взаимодействия с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«Мало что свидетельствует о том, что посыл был услышан», – подчеркивает издание.

Также газета отмечает, что лидеры стран Азии, Африки и Латинской Америки больше обеспокоены проблемами инфляции, долгов, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасности, нежели конфликтом на Украине.

Кроме того, по данным издания, представители стран Юга недовольны мерами западных стран по распределению вакцин от коронавируса и возмещению ущерба от последствий климатических изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Парижа. Так, в прошлом году французских военных попросили убраться из Мали и Центрально-Африканской Республики. А в январе этого года в Буркина-Фасо после очередного военного переворота тоже пришли к выводу, что чужие войска на своей территории им не нужны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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