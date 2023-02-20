 

ЕК: ЕС считает «расследование» 85-летнего Херша о диверсии на «Северных потоках» спекуляцией

20.02.2023, 10:05, Новости дня
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Еврокомиссия считает выводы расследования американского журналиста Сеймура Херша о том, что газопроводов «Северный поток» взорвали США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops, «спекуляцией» и не будет их комментировать, сообщила представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини.

По словам Мазини, ЕК не комментирует «спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток», а основанием для любого возможного ответа на этот вопрос может быть только официальное расследование, передает ТАСС.

Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках».

Напомним, что американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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