Rheinische Post: Германия потеряла 100 млрд евро из-за СВО на Украине

Из-за проведения Россией спецоперации в Украине Германия потеряла в 2022 году 100 млрд евро, сообщил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер изданию Rheinische Post.

По его словам, из-за спецоперации Берлин был вынужден потратить массу средств из-за роста цен на электричество. Так, затраты обошлись Германии почти в 2,5% производительности экономики, что равно 100 млрд евро, передает «Газета.Ru».

При этом Фрацшер добавил, что эти издержки в ближайшие годы будут только расти. По его словам, Германия особенно пострадала от кризиса, так как больше зависела от российской энергетики, а в данный момент, имея высокую долю энергоемкой промышленности, сильно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок.

Ранее стало известно, что власти Германии после начала спецоперации в Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро.

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