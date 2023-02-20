 

Глава немецкого сетевого агентства – следующей зимой в Германии возможен дефицит газа

20.02.2023, 9:46, Разное
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Вероятность возникновения дефицита газа в ФРГ следующей зимой существует, заявил глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам Мюллера, дефицит может быть вызван экстремально низкими температурами, чрезмерным потреблением или энергетическими проблемами в соседних с Германией странах.


AP

Газовые хранилища в Германии сейчас хорошо заполнены, заявил глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам Мюллера, это стало возможным благодаря экономии: в 2022 году немецкие граждане и промышленность сократили потребление газа на 14%.

При этом Мюллер отметил, что теперь наполнение хранилищ будет происходить без учёта российского газа, что потребует дополнительного напряжения. Кроме того, глава сетевого агентства заявил, что значительную роль в экономии газа этой зимой сыграла аномально тёплая погода. В этой связи Мюллер подчеркнул, что режим экономии должен сохраняться и в следующий зимний сезон.

Вместе с этим, глава сетевого агентства не стал исключать возможности дефицита газа следующей зимой. По словам Мюллера, дефицит может возникнуть из-за воздействия ряда негативных факторов, таких как очень низкие температуры, недостаточная экономия газа или энергетические проблемы в соседних с Германией странах. В этой связи Мюллер подчеркнул особую важность наращивания потенциала по приёму сжиженного газа.

Говоря об атомной энергии, Мюллер подтвердил курс канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявив, что с середины апреля Германия перестанет эксплуатировать свои АЭС. Кроме того, глава немецкого сетевого агентства высказался по поводу возможности добычи сланцевого газа на немецкой территории: по мнению Мюллера, делать это нецелесообразно, поскольку процесс разведки и разработки месторождений занимает много времени. Мюллер отметил, что было бы разумней инвестировать в возобновляемые источники энергии.


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