 

Заблокированный в юбилейный 100-й раз в Facebook* иноагент Олег Кашин попросил Илона Маска купить социальную сеть

20.02.2023, 9:33, Разное
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Признанный в России иностранным агентом журналист Олег Кашин опубликовал в Twitter открытое письмо к американскому предпринимателю Илону Маску с призывом приобрести социальную сеть Facebook.

– Дорогой Илон, на тебя вся надежда. Сегодня я получил сотый бан в Facebook за публикацию, очевидно не нарушавшую никаких правил. Администрация сети явно ко мне предвзята. Ты навёл порядок в Twitter, возьми под опеку и детище Цукерберга, – пишет Кашин. – Иначе оно окончательно пойдёт по кривой дорожке к ужасу близких и соседей по лестничной клетке.

Через час после публикации Маск ответил журналисту. Предприниматель написал, что выступает категорически против цензуры в сети и потребовал немедленно разблокировать аккаунт Кашина.

– Я всецело на вашей стороне, дорогой друг. Купить Facebook я пока не могу себе позволить, но я требую от администрации социальной сети незамедлительно снять все ограничения против русского журналиста. Иначе я вас уничтожу. Вы думаете, я этого не сделаю? – написал Маск.

После ответа Маска стоимость акций Facebook рухнула на 32%. Как отмечают эксперты, если предприниматель действительно начнёт кампанию против социальной сети, её капитализация может упасть минимум в 2 раза.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) разумеется запрещена в России как экстремистская.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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