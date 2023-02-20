«Глобальный Юг» якобы разочарован Западом, признающим только свои проблемы

Чтобы добиться успеха в соперничестве с Китаем и сдерживании России, Западу нужна поддержка «глобального Юга», отмечает швейцарский телеканал SRF. Между тем, южные страны разочарованы Западом. По их мнению, Европа должна избавиться от мышления, согласно которому проблемы Европы — это проблемы всего мира, но проблемы мира — это не проблемы Европы. При этом в отношениях с «глобальным Югом» Западу часто мешают его собственные принципы, которыми придётся поступиться, чтобы набрать очки у стран юга.



AP

Если Запад хочет добиться успеха в соперничестве с Китаем, если он стремится к дальнейшей изоляции России, он должен опираться на так называемый глобальный Юг — на улучшение отношений с более бедными государствами Африки, Азии и Латинской Америки, отмечает корреспондент SRF Себастьян Рамшпек.

Так говорится в докладе, ежегодно публикуемом на Мюнхенской конференции по безопасности. Именно так говорят ведущие политические и деловые лидеры в Мюнхене в эти выходные — тем более что «глобальный Юг» до сих пор прилагал мало усилий, чтобы поддержать курс Запада.

Южная Африка только что начала военные учения с Россией и Китаем. Президент Бразилии Лула да Силва обвиняет Украину в разжигании войны. Многие государства Азии и Африки попали в зависимость от Китая как части Нового шёлкового пути. Только по этой причине они неохотно критикуют Китай и Россию, которые связаны «стратегическим партнёрством», уверяет швейцарский телеканал.

Почти ни одна страна «глобального Юга» не ввела санкции против России. При голосовании по вопросу конфликта на Украине в ООН 40 государств даже не захотели осудить Россию, подчёркивает автор материала. Хотя эти 40 государств составляют лишь меньшинство от общего числа 193 государств, вместе с Китаем и Индией они представляют почти половину населения мира.

Западу трудно противостоять этому. Многие страны «глобального Юга» разочарованы и расстроены тем, что они слышат — и получают — от Севера. «Европа должна избавиться от мышления, согласно которому проблемы Европы — это проблемы всего мира, но проблемы мира — это не проблемы Европы», — заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Демократические правительства учитывают интересы электората во внешней политике, считает журналист SRF. Во время пандемии коронавируса богатые страны позаботились о том, чтобы их собственное население получило выгоду от щедрых заказов на вакцины, в то время как бедные страны остались с пустыми руками.

Кроме того, Запад не осуждает одинаково каждое нарушение международного права и каждую войну — и тем самым подвергает себя обвинениям в двойных стандартах. И Запад с лёгкостью забывает о том, насколько память о колониальной эксплуатации прошлых веков всё ещё присутствует в сознании многих людей.

В отношениях с «глобальным Югом» Западу часто мешают его собственные принципы. Инвестиции и денежная помощь привязаны к условиям прозрачности, правам человека и демократии. Некоторым правительствам в Азии, Африке и Латинской Америке, особенно диктаторским, это не нравится.

Что же можно сделать, чтобы привлечь «глобальный Юг» в лагерь Запада? Рецепты многообразны и могут быть применены к любому из многочисленных симптомов разочарования и неудовлетворённости. Но они всегда приводят к дилемме, что собственные интересы, а иногда и ценности должны быть отброшены в сторону, чтобы набрать очки на «глобальном Юге», заключает корреспондент швейцарского телеканала SRF.