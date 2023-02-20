Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД

Кутюрье появился на свет в Иваново и не забыл родину, несмотря

на славу и карьерный рост. Он решил привнести в культурный слой местности часть

творчества — представил в 2007 году коллекцию своих шедевров моды в музее ситца.

Там дизайнерские вещицы Вячеслава Зайцева по сей день радуют глаз жителей и

гостей города.

Выставка “Слава Зайцев. Жизнь = Творчество”

является частью постоянной экспозиции, достаточно приобрести единый билет на

осмотр, чтобы взглянуть на стильные наряды. Манекены эффектно представляют

креативные элементы гардероба, подчеркивая достоинства тканей и фурнитуры.

Наряды Вячеслава Зайцева как нельзя кстати подходят для

музея, ведь далеко за МКАД в маленьком простом городишке народ одевается иначе.

Местным чужды покупки подиумных одеяний. Они предпочитают простые легкие натуральные

хлопковые ткани, производством которых и славится Иваново, да при скромных

зарплатах мода уходит на второй план.

Тем не менее выставка Зайцева прижилась и вносит свою изюминку в эстетический

колорит музея ситца. Это настоящая экзотика по-русски. Многие экспонаты отражают

синтез национальных мотивов и трендов фэшн-индустрии.

Отдельного внимания заслуживает стеллаж,

демонстрирующий парфюм “Slava Zaitsev

Maroussia”, который модельер создал в начале 90-х.

“Женщина —

это дар природы. Она должна быть свободной, потому что только свобода позволяет

ей выбирать свою одежду, свои духи и свою жизнь”, — гласит цитата

Вячеслава Зайцева на стекле.