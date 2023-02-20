Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД
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Кутюрье появился на свет в Иваново и не забыл родину, несмотря
на славу и карьерный рост. Он решил привнести в культурный слой местности часть
творчества — представил в 2007 году коллекцию своих шедевров моды в музее ситца.
Там дизайнерские вещицы Вячеслава Зайцева по сей день радуют глаз жителей и
гостей города.
Выставка “Слава Зайцев. Жизнь = Творчество”
является частью постоянной экспозиции, достаточно приобрести единый билет на
осмотр, чтобы взглянуть на стильные наряды. Манекены эффектно представляют
креативные элементы гардероба, подчеркивая достоинства тканей и фурнитуры.
Наряды Вячеслава Зайцева как нельзя кстати подходят для
музея, ведь далеко за МКАД в маленьком простом городишке народ одевается иначе.
Местным чужды покупки подиумных одеяний. Они предпочитают простые легкие натуральные
хлопковые ткани, производством которых и славится Иваново, да при скромных
зарплатах мода уходит на второй план.
Тем не менее выставка Зайцева прижилась и вносит свою изюминку в эстетический
колорит музея ситца. Это настоящая экзотика по-русски. Многие экспонаты отражают
синтез национальных мотивов и трендов фэшн-индустрии.
Отдельного внимания заслуживает стеллаж,
демонстрирующий парфюм “Slava Zaitsev
Maroussia”, который модельер создал в начале 90-х.
“Женщина —
это дар природы. Она должна быть свободной, потому что только свобода позволяет
ей выбирать свою одежду, свои духи и свою жизнь”, — гласит цитата
Вячеслава Зайцева на стекле.
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