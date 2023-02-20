Die Zeit – госслужащие Германии грозят расширить забастовки, добиваясь повышения зарплаты

Профсоюз государственных служащих Германии dbb пригрозил, что будет проводить ещё больше забастовок в ходе спора о повышении заработной платы сотрудникам, пишет немецкая газета Die Zeit. Председатель муниципальных объединений работодателей Карин Вельге на это заявила, что хочет добиться решения, однако муниципалитеты превысят свои возможности, если выполнят требования профсоюза, потому что финансовая ситуация сейчас более чем напряжённая.



AP

Профсоюз государственных служащих Германии (dbb) пригрозил новыми забастовками в ходе спора о повышении заработной платы в государственном секторе, пишет немецкая газета Die Zeit.

«Если работодатели будут продолжать упираться, предупредительные забастовки неизбежно придётся продлить», — заявил председатель dbb Ульрих Зильбербах в интервью немецким СМИ. Второй раунд переговоров по спору о зарплате начнётся 22 февраля. Ранее профсоюз ver.di заявил, что в случае необходимости значительно продлит забастовки.

Председатель муниципальных объединений работодателей Карин Вельге в ответ на угрозу dbb заявила, что у неё есть «неограниченная воля» достигнуть решения в ходе трёх раундов переговоров, как и планировалось. Однако она считает, что нынешние требования профсоюзных работников просто невыполнимы.

«Если бы требования были удовлетворены, это превысило бы возможности муниципалитетов», — пояснила Вельге. По её словам, финансовая ситуация сейчас «более чем напряжённая».

По мнению председателя профсоюза госслужащих Германии Зильбербаха, в тяжёлом финансовом положении муниципалитетов виноваты федеральные земли, а не работники муниципальных организаций. «Поэтому коллеги справедливо отказываются брать на себя ответственность за структурное недофинансирование муниципалитетов», — подчеркнул он.

Как напоминает Die Zeit, профсоюз ver.di ранее объявил, что будет усиливать давление на работодателей. «Следующие забастовки будут иметь другое измерение», — заявил лидер ver.di Франк Вернеке. Работодатели должны будут представить действительно хорошее предложение, иначе нынешние забастовки в аэропортах, а также на общественном транспорте и в детских садах будут только началом.

Ver.di и профсоюз государственных служащих dbb требуют увеличения дохода на 10,5%, но не менее чем на €500 для примерно 2,5 миллионов федеральных и муниципальных служащих, отмечает немецкая газета Die Zeit.