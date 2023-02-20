 

Как добавить ярких моментов в постель: 3 совета сексолога

20.02.2023, 6:55, Разное
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Долгие выходные —
это хорошая возможность провести время со своим партнером. Даже если отношения
крепкие и гармоничные, разнообразие интимной жизни всегда будет на пользу.
Сексолог Анастасия Елисеева-Королева рассказала 3 способа как добавить ярких
моментов в постель.

Необычная
обстановка

Сексолог
предлагает сменить стены спальни на новые. Например, снять отель или отправиться
в загородный СПА. Для самых смелых пар она предлагает попробовать секс в машине
или даже в общественном месте.

Массаж

Для того, чтобы
лучше подготовиться к близости, можно начать с массажа. Эксперт рекомендует
использовать эфирные масла нероли, иланг-иланга и другие. Спросите партнера о
его чувствительных зонах и пройдитесь по ним поглаживающими движениями.

Разговор о
желаниях

Общение и
открытость — это секрет любых отношений, в том числе и сексуальных. Сексолог
предлагает сыграть в игру для поиска скрытых желаний. Нужно взять листок,
начертить игровое поле 3х3. Затем взять заранее подготовленные 10-20 карточек с
разнообразными сексуальными идеями и предложить партнеру по очереди расположить
их на поле.

“Не так
важно, кто здесь выиграет, а кто проиграет. Главное — вы узнаете, чего хочет
ваш партнер”, — поясняет эксперт.


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