Как добавить ярких моментов в постель: 3 совета сексолога

Долгие выходные —

это хорошая возможность провести время со своим партнером. Даже если отношения

крепкие и гармоничные, разнообразие интимной жизни всегда будет на пользу.

Сексолог Анастасия Елисеева-Королева рассказала 3 способа как добавить ярких

моментов в постель.

Необычная

обстановка

Сексолог

предлагает сменить стены спальни на новые. Например, снять отель или отправиться

в загородный СПА. Для самых смелых пар она предлагает попробовать секс в машине

или даже в общественном месте.

Массаж

Для того, чтобы

лучше подготовиться к близости, можно начать с массажа. Эксперт рекомендует

использовать эфирные масла нероли, иланг-иланга и другие. Спросите партнера о

его чувствительных зонах и пройдитесь по ним поглаживающими движениями.

Разговор о

желаниях

Общение и

открытость — это секрет любых отношений, в том числе и сексуальных. Сексолог

предлагает сыграть в игру для поиска скрытых желаний. Нужно взять листок,

начертить игровое поле 3х3. Затем взять заранее подготовленные 10-20 карточек с

разнообразными сексуальными идеями и предложить партнеру по очереди расположить

их на поле.

“Не так

важно, кто здесь выиграет, а кто проиграет. Главное — вы узнаете, чего хочет

ваш партнер”, — поясняет эксперт.