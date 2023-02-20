Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея призвал КНДР немедленно прекратить ракетные пуски

Республика Корея осуждает ракетные пуски КНДР как серьезную провокацию и призывает немедленно их прекратить, соответствующее заявление сделал Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Южнокорейские военные, заявление которых привело Ренхап, заявили, что продолжающиеся пуски баллистических ракет – серьезная провокация, которая наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете. КНШ ВС РК решительно осудили эти действия как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и призвали их прекратить, передает ТАСС.

Кроме того, в комитете сообщили, что запущенные в понедельник ракеты пролетели примерно 390 и 340 км. Как отмечает Ренхап, на расстоянии на 340 км от места запуска находится авиабаза в Чхонджу, а в 390 км – база американских ВВС Кунсан. Именно из этих мест в воскресенье поднялись истребители, которые приняли участие в совместных учениях ВВС США и Республики Корея, указывает Ренхап.

В минувшее воскресенье США и Япония провели совместные воздушные учения. В тот же день сестра Ким Чен Ына посоветовала Соединенным Штатам ради собственной безопасности вести себя разумно. В понедельник рано утром Минобороны Японии зафиксировало пуск двух северокорейских баллистических ракет.

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