 

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея призвал КНДР немедленно прекратить ракетные пуски

20.02.2023, 5:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Республика Корея осуждает ракетные пуски КНДР как серьезную провокацию и призывает немедленно их прекратить, соответствующее заявление сделал Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Южнокорейские военные, заявление которых привело Ренхап, заявили, что продолжающиеся пуски баллистических ракет – серьезная провокация, которая наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете. КНШ ВС РК решительно осудили эти действия как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и призвали их прекратить, передает ТАСС.

Кроме того, в комитете сообщили, что запущенные в понедельник ракеты пролетели примерно 390 и 340 км. Как отмечает Ренхап, на расстоянии на 340 км от места запуска находится авиабаза в Чхонджу, а в 390 км – база американских ВВС Кунсан. Именно из этих мест в воскресенье поднялись истребители, которые приняли участие в совместных учениях ВВС США и Республики Корея, указывает Ренхап.

В минувшее воскресенье США и Япония провели совместные воздушные учения. В тот же день сестра Ким Чен Ына посоветовала Соединенным Штатам ради собственной безопасности вести себя разумно. В понедельник рано утром Минобороны Японии зафиксировало пуск двух северокорейских баллистических ракет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.21 / В Китае изготовили гибкий лед

22.07.20 / Московские власти разрешили выпускной в парке Горького

30.04.21 / CBS News – ФБР обыскало дом и офис Рудольфа Джулиани из-за его бизнес-контактов на Украине

10.07.20 / Россия отвергла обвинения в причастности к крушению MH17

18.03.22 / Юрий Подоляка: Украинский гарнизон Мариуполя поплыл

02.10.20 / Подросток сбежал из суда после оглашения приговора в Красноярске

02.03.21 / Представлены новые ноутбуки RedmiBook Pro

27.07.20 / В память о погибших в ВОВ высадили более 27 млн деревьев

05.01.22 / Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Суд заявил о существовании финансовой договоренности между обвинительницей и Эпштейном

31.12.21 / Россия пообещала принять меры в случае отсутствия ответа от США по гарантиям безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика