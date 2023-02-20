Сестра Ким Чен Ына назвала экспертов Южной Кореи «желторотыми птенцами» за сомнения в наличии у КНДР ракетных технологий

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон отвергла критику южнокорейских военных экспертов касательно запуска ракеты «Хвасон-15» 18 февраля за сомнения в наличии у Северной Кореи необходимых технологий, назвав их «желторотыми птенцами».

Ким Е Чжон заверила, что Пхеньян уже обладает необходимыми технологиями и способностями и будет наращивать число ракет. Она добавила, что США и Южной Корее следует не беспокоиться о технологиях Пхеньяна, а серьезно задуматься над своими оборонительными мерами, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон сообщила, что военные выполнили задачу в подходящее время с учетом погоды и данных о действиях южнокорейской разведки. По ее словам, пуск был осуществлен, когда приземлились семь вражеских самолетов, задействованных в воздушной разведке.

Кроме того, Ким Е Чжон добавила, что не может не отметить ампульную систему топлива. Таким образом, она сообщила об использовании в межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Хвасон-15» системы ампулизации топлива, то есть технологии жидкостного двигателя, который предварительно заправляется топливом и может длительное время храниться в таком виде.

КНДР в своих сообщениях об испытаниях ракет большой дальности приводит точные данные. Так, относительно пуска 18 февраля сообщалось, что ракета летела 4015 секунд, дальность полета составила 989 км, а максимальная высота – 5 768,5 км. Ким Е Чжон подчеркнула, что в случае неудачного пуска и провала при возвращении ракет в атмосферу невозможно было бы получить соответствующие сигнальные данные о боеголовке.

В понедельник Минобороны Японии зафиксировало пуск двух баллистических ракет КНДР. В свою очередь Южнокорейские военные призвали КНДР немедленно прекратить пуски.

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