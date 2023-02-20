 

Южная Корея ввела санкции против физических лиц и организаций из-за ракетных пусков КНДР

20.02.2023, 5:52, Новости дня
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Республика Корея вводит санкции против четырех физических лиц и пяти организаций, якобы связанных с ракетной программой КНДР, соответствующая информация опубликована на сайте южнокорейского министерства иностранных дел.

В южнокорейском ведомстве заявили, что в качестве ответа на запуски баллистической ракеты большой дальности 18 февраля и баллистических ракет малой дальности 20 февраля правительство решило ввести дополнительные самостоятельные санкции в отношении четырех физических лиц и пяти организаций, которые якобы способствовали развитию ракетно-ядерной программы и уклонению от санкций. Дипломаты выступили с утверждением,  что эти пуски представляли серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Среди физических лиц упоминается житель ЮАР Владлен Амченцев, среди организаций – две компании из Сингапура. В министерстве подчеркнули, что ранее никогда не вводили санкции так быстро после провокаций со стороны КНДР.

В Сеуле заявили, что своим решением намерены дать понять Пхеньяну, что провокации будут иметь свою цену, а повторяющиеся провокации приведут к усилению американо-южнокорейского потенциала сдерживания и расширению сети санкций международного сообщества.

Южнокорейский МИД выразил надежду, что новые санкции привлекут внимание мира к опасности сделок с указанными лицами и организациями и смогут прекратить финансирование ракетной программы КНДР.

В понедельник Минобороны Японии зафиксировало пуск двух баллистических ракет КНДР. В свою очередь Южнокорейские военные призвали КНДР немедленно прекратить пуски.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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