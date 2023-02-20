 

BFM TV – Евросоюз срочно озаботился вопросом совместных закупок снарядов для Украины

20.02.2023, 5:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евросоюз в срочном порядке изучает возможность совместной закупки артиллерийских боеприпасов для Украины, пишет BFM TV. Как передают источники СМИ в дипломатических и государственных кругах ЕС, главы МИД стран ЕС обсудят совместную закупку 155-миллиметровых снарядов на встрече в Брюсселе 20 января. Тем не менее готовых решений в этот день ожидать не следует, отмечают собеседники журналистов.


AP

Европейский союз в срочном порядке изучает возможность совместной закупки артиллерийских боеприпасов для Украины, пишет BFM TV со ссылкой на заявления европейских дипломатов и официальных лиц.

По сообщениям источников,  министры иностранных дел ЕС обсудят совместную закупку 155-миллиметровых снарядов на встрече, которая состоится в понедельник в Брюсселе. По мнению европейских чиновников и дипломатов, объединённые закупки вооружений могут быть эффективнее, чем отдельные заказы стран.

Как отметила в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Урсула фон дер Ляйен, «сейчас действительно настало время ускорить и увеличить производство стандартизированных товаров, в которых отчаянно нуждается Украина». Глава еврокомиссии также выразила уверенность в том, что неотложность ситуации убедит членов ЕС отказаться от своих предпочтений в отношении закупок оружия на национальном уровне. По её словам, такие закупки оружия станут аналогом совместной закупки вакцин в период пандемии COVID-19.

Хотя в понедельник никаких решений не ожидается, один из европейских дипломатов считает, что в ближайшие дни могут быть сделаны заявления по этому вопросу, поскольку Эстония уже предложила ЕС закупить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, пишет издание. Дипломат добавил, что в данный момент Евросоюз сфокусирован на вопросах о способах наращивания производства и финансирования совместных закупок.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.22 / В Мавзолее лежит не Ленин?

22.12.21 / На новогодних каникулах ППС займется поквартирным обходом для выявления нетрезвых граждан

02.03.22 / Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов

04.10.22 / В Буркина-Фасо пройдёт референдум о присоединении к России

25.04.22 / Le Figaro – блокировка счетов, оскорбления и вандализм стали частью повседневной жизни русских во Франции

06.07.21 / Летнее настроение: Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников

07.02.22 / Мальтийский крест, жемчуга и бриллианты: история создания легендарной бижутерии Chanel

10.02.22 / Не все с пометкой «органическое» безопасно: формулы ухода, которые не рекомендуются обладательницам чувствительной кожи

14.07.22 / В ЕС опасаются, что поставляемое Киеву оружие окажется в руках преступников

22.04.22 / Мнение: Блокада Азовстали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика