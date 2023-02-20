 

Мнение: О крупном предательстве Украины… Удар в спину?

20.02.2023, 4:45, Разное
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Да что же это такое происходит в дивном западном мире, «основанном на правилах»?

С самой неожиданной стороны приходит… такое. Как тут обойтись без очередной бессмертной фразы «И ты, Брут?». Точнее — и даже ты???

С другой стороны, это вполне в духе времени, где постмодерн захватывает умы.

Короче, Киеву на Западе по итогам непродолжительных переговоров было выдвинуто очень, мягко говоря, интересное предложение по урегулированию.

Один человек, видя, как роcсийско-украинский #кризис всё отчётливее заходит в долговременный тупик, то ли в шутку, то ли всерьёз предложил отдать решение проблемы на откуп искусственному интеллекту. Другой человек неожиданно на это откликнулся. И вот что получилось.

Известному боту ChatGPT был задан вопрос — как? Ответ… обескураживает в первую очередь украинскую сторону.

Ни нашим, ни вашим. Но… Именно в Киеве ни о чём таком даже слышать не хотят.

Но может, прав именно бот? И может, когда-то всё придёт именно к этому?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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