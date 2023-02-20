 

Мнение: Анализ Послания Президента за 180 секунд

20.02.2023, 4:40, Разное
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Предлагаю всем новый перспективный жанр – Анализ Послания Президента (которое вроде как состоится лишь 21 февраля), сделанный загодя, причем – из прошлого! И кем – Вашим покорным слугой (правда, при некоторой помощи великого драматурга Шварца и не менее великого актера Эраста Гарина). Я в ролике – на 4 года моложе и как минимум вдвое толще.

Но смотрится – актуальнее некуда! Вот что значит искусство…

Источник: Размышления вольного социолога


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