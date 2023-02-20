 

Президент Польши Дуда призвал НАТО пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта

20.02.2023, 4:30, Новости дня
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Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что НАТО следует пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.

Дуда выразил мнение, что обещания альянса о гарантиях безопасности были бы важны для Украины и боевого духа украинских военнослужащих, поскольку показали бы, что НАТО с ними. В интервью британской Financial Times Дуда отметил, что Киев, понимая невозможность вступить в НАТО сейчас, ожидает некоего партнерства с альянсом в виде определенного вида гарантий безопасности, передает ТАСС.

Согласно изданию, гарантии безопасности Украины со стороны НАТО могут выглядеть как юридически закрепленное обязательство лидирующих стран альянса, таких как США, Британия и Франция, предоставить военную помощь Киеву в случае возможной будущей агрессии против Украины. Бывший генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен сравнил эти предложения с гарантиями США в отношении безопасности Израиля.

В преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу, который пройдет 20–22 февраля, Дуда также призвал главу Белого дома указать на незыблемость статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне. Дуда подчеркнул, что приезд Байдена окажет огромное влияние на весь восточный фланг НАТО. Кроме того, Дуда выступил за скорейшую передачу Украине танков Leopard 2 и запчастей для них.

Напомним, в субботу Дуда рассказал о надежде Зеленского получить от НАТО гарантии безопасности в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Днем ранее в США заявили о предоставлении Украине помощи с долгосрочным «потенциалом сдерживания».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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