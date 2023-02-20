Минобороны Японии: КНДР запустила две баллистические ракеты на дальность 350 и 400 км

Северная Корея в понедельник утром запустила две баллистические ракеты из района западного побережья КНДР, которые пролетели 350 и 400 км при максимальной высоте полета в 50 и 100 км соответственно, говорится в отчете Министерства обороны Японии.

Ракеты, как отмечается в отчете, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с очередным ракетным пуском КНДР Токио сообщил Пхеньяну протест по дипломатическим каналам в Пекине, а премьер-министр Фумио Кисида дал традиционное на случай запусков ракет КНДР поручение собирать информацию и предоставлять ее населению, обеспечить безопасность самолетов и кораблей, а также быть в готовности к непредвиденным обстоятельствам, передает ТАСС.

Ракетный пуск стал уже третьим для КНДР в 2023 году. В прошлом году Пхеньян осуществил рекордное количество пусков – 37, в ходе которых было запущено более 70 ракет.

Накануне США совместно с Японией в ответ на ракетное испытание КНДР провели совместные воздушные учения над Японским морем. В тот же день сестра Ким Чен Ына посоветовала Вашингтону ради «собственной безопасности» вести себя разумно.

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