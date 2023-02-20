Сестра Ким Чен Ына пригрозила в ответ на действия США активизировать ракетные пуски в Тихий океан

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон пригрозила в ответ на действия США активизировать ракетные пуски в Тихий океан, куда Пхеньян запускает ракеты крайне редко, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Е Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, отметила, что в последнее время на Корейском полуострове активизируется движение стратегических ударных средств американских войск. Она подчеркнула, что Пхеньян тщательно учитывает их влияние на безопасность КНДР и будет принимать соответствующие ответные меры, передает ТАСС.

При этом сестра Ким Чен Ына указала, что частота использования Тихого океана в качестве полигона зависит от характера действия американских войск. Она заверила, что воля Пхеньяна привлечь к ответу фанатиков, обостряющих ситуацию, не изменится.

Тем временем Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что военные КНДР в понедельник утром провели пуски ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сверхбольшого калибра. Как сообщается, ракеты преодолели расстояние в 395 и 337 км.

В сообщении ЦТАК утверждается, что использованное оружие относится к категории тактического ядерного. Центральное телеграфное агентство Кореи также подчеркнуло, что учения США и Республики Корея провоцируют рост напряженности в регионе. Кроме того, ЦТАК отметило, что четыре ракеты этой РСЗО могут уничтожить аэродром неприятеля.

Ранее Минобороны Японии зафиксировало пуск двух баллистических ракет КНДР.

Накануне США совместно с Японией в ответ на ракетное испытание КНДР провели совместные воздушные учения над Японским морем. В тот же день сестра Ким Чен Ына посоветовала Вашингтону ради собственной безопасности вести себя разумно.

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