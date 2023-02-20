 

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

20.02.2023, 4:07, Разное
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Надежда Бабкина – пожалуй, самая знаменитая Надежда в российском шоу-бизнесе, которая до сих пор остается востребованной артисткой. В следующем месяце певица отметит 73 года.

Другая Надежда – 63-летняя Надежда Кадышева, которая в последнее время стала появляться на публике очень редко. Но поклонники не перестают любить артистку, хоть она и нечасто радует их своими выступлениями.

Еще одна знаменитая Надежда отечественной эстрады – народная артистка РФ Надежда Крыгина. Несмотря на то, что в последнее время исполнительница нечасто выступает перед многочисленной публикой, в Сети можно найти немало ее выступлений.

Надежду Сысоеву знают как экс-участницу эстрадного шоу Comedy Woman, которое долгие годы показывал телеканал ТНТ. С годами девушка преображалась, но у нее оставалось одно амплуа – глупой блондинки. Тот проект кажется пиком карьеры 38-летней Надежды.

Успехами в карьере может похвастаться другая Надежда российского шоу-бизнеса – младшая дочь Никиты Михалкова. В 2021 году 36-летняя актриса стала лауреатом престижной кинопремии “Золотой орел”. В ее фильмографии несколько десятков фильмов.


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