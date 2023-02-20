Опасный напиток на вашем столе: ученые назвали причину болезни Альцгеймера

Долгие годы

человечество спорит, что же лучше: чай или кофе. Регулярно появляются новые

исследования, подтверждающие вред чрезмерного употребления кофе. А вот

появилась и работа, раскрывающая вред излишнего чаепития.

Ученые-исследователи

из Китая провели необычный эксперимент. В течение нескольких лет они отслеживали

данные почти 54.000 людей. В целом, работа была посвящена вопросам сохранения

памяти, умственное активности, языковых способностей и др. Один из вопросов —

влияет ли чай на умственные способности добровольцев, был наконец-то закрыт.

Оказалось, что те

волонтеры, которые пили большое количество чая, более предрасположены к поражениям

в головном мозге. Они связаны с болезнью Альцгеймера. Те, кто употреблял

умеренное количество чая, оказались менее подвержены этому диагнозу. Средняя

доза напитка, наоборот, помогала сохранять активность головного мозга.

Таким образом, ученые

назвали одну из причин болезни Альцгеймера и влияние чая на серое вещество

головного мозга. Было установлено, что 13 чашек чая в день могут привести к

нарушениям памяти. Оптимальная норма — не более шести чашек в сутки.