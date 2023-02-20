Мнение: О шокирующих моментах жизни бункерного президента… Даже с фото

Многие говорят — «он спрятался в бункере», «он неделями не вылезает из бункера» и даже «он замуровал себя в бункере».

Но все ли понимают, что конкретно стои́т за такой вот бункерной жизнью главы государства? И как при этом удаётся сохранять управляемость страной? А сохранить ясность ума и трезвость оценок?

Наверняка многие это представляют себе как-то совсем не так, как это есть на самом деле, но их полубредовые фантазии почему-то порой пользуются популярностью. К счастью, как я люблю повторять, всё тайное становится явным… рано или поздно. Стали известными и некоторые подробности реальной, а не надуманной «жизни в бункере» одного всем известного президента. И они могут шокировать…

Британская The Sunday Times опубликовала своего рода «Репортаж из бункера», основанный на свидетельствах очевидцев. К счастью, несмотря на все расписки и подписки, не каждый умеет хранить секреты. Благодаря чему весь мир узнал исполненные трагизма детали.

Как только началась спецоперация ВС РФ на территории Украины, президент Владимир… #Зеленский немедленно проследовал в хорошо укреплённый подземный бункер, построенный ещё во времена #СССР. Тогда он и его окружение полагали, что пребывание там займёт неделю — максимум, две. Но всё затянулось на месяцы…

На самом деле, бункер представляет собой сравнительно небольшой железобетонный блок, расположенный в президентском квартале Киева. Вход туда возможен лишь непосредственно из административного здания Офиса президента. Но к этому всем известному дому на Банковой улице подобраться непросто. «Контрольно-пропускные пункты с вооружённой охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс. Доступ предоставляется только тем, у кого есть надлежащие документы и паспорт. Кроме того, солдаты требуют у посетителей назвать секретные пароли, которые меняются каждый день. Зачастую это бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести», — рассказывает британская газета.

В самом Офисе царит подчёркнуто военная атмосфера. «Все шторы задёрнуты, а свет выключен, чтобы уменьшить угрозу того, что здание станет мишенью для воздушных атак или снайперов. Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за последних событий. Но мне сказали, что это постоянная функция. Когда охранник проводил меня по обширным коридорам и далее по лестнице, я даже не видела своих ног и смогла найти дорогу только благодаря фонарику на его телефоне», — делится подробностями корреспондент Кэролайн Уиллер.

По её словам, каждый момент был обставлен строгой секретностью. Каждый из тех, кто вместе с президентом жил в бункере, должен был подписать бумагу о неразглашении, которая запрещает рассказывать о местонахождении убежища, удобствах в нём и даже еде, которой там кормили. Как отмечает издание, изначальный план предусматривал, что работа из убежища продолжится около недели, однако позже пребывание там постоянно продлевалось. В первые два месяца с начала спецоперации Владимир Зеленский и его команда большую часть времени находились под землёй, периодически выныривая на поверхность, чтобы заверить людей, что он не сбежал. А сам он первый раз покинул бункер лишь после звонка тогдашнего израильского премьера Нафтали Беннета, который передал «твёрдые гарантии» президента России Владимира Путина, что покушений на украинского главу не будет. И этот выход на поверхность был использован для того, чтобы записать короткий видеоролик с реальным задним фоном, поскольку хромакей начал уже подводить.

Были и пикантные подробности. Например, один из украинских чиновников рассказал британской газете, что однажды ночью решил выбраться из укрытия и поужинать в ресторане. Он отправил фотографию неназванному украинскому депутату, на что тот ответил ругательствами. Позднее депутат также пришел в заведение, чтобы заказать бургеры и другую еду для прочих обитателей бункера.

И всё это время Владимир #Зеленский и его команда, оказавшись в изоляции, узнавали все подробности происходящего в стране благодаря своим айфонам, отмечается в газете. Несмотря на это, свою роль как символа «бесстрашия и героизма» бывший сериальный и комедийный актёр сыграл отменно. А большего от него, пожалуй, и не требовалось…

Так кого по праву надо звать «бункерным»?

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