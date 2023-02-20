Мнение: Что будет после евреев



Надежда Мандельштам

Совершенно дивный Павел Пряников продолжает нас знакомить с нашей собственной новейшей историей в своем «Толкователе». Почему? Единственная причина – потому что в основном ему одному эта новейшая история и интересна. Подавляющему большинству «русских людей» (на самом деле – советских, как я уже писал) эта история интересна примерно в той же степени, в какой интересна история ацтеков или племени Мумбу-Юмбу, то есть – ни в какой. Большей части наших людей никакая история неинтересна вообще, потому что они живут (выживают) строго сейчас, а когда они умрут, вся история (для них) закончится.

Но вот Павел в нашей лилипутской вселенной советских крестьян – безусловно, человек эпохи Возрождения (как и Симон Кордонский, к примеру). Читает какие-то самиздатовские сборники, изыскивает факты, версии, всё пытается найти какой-то смысл… Вот, откопал какого-то Пфеффера:

«Начал читать книгу воспоминаний профессора Мичиганского университета Карла Проффера (умер в 1984 году) «Без купюр». Он – известный покровитель советского неофициального искусства – художников и особенно писателей. Благодаря ему в США были изданы сотни книг неофициальных советских писателей. Он отлично знал русский язык, десятки раз был в СССР. Выходец из рабочей семьи (он был первый в роду, кто получил высшее образование), в юности работал на меткомбинате – то, что он вышел из пролетарской среды, лучше помогло ему понять советских людей, «очень бедных и приниженных вечной нуждой», как говорил Проффер.

В своих воспоминаниях он описывает встречи с видными советскими интеллигентами в 1960-70-е годы. «Они тоже были приниженными, словно наши чернокожие рабы, только освободившиеся с плантаций», – писал он. Но ещё Проффера поражал их вечный страх, особенно у старшего поколения. Причём страх не только перед властями, но и перед простым народом. Проффер объяснял, что эта интеллигенция прошла Революцию, Гражданскую, войну или эвакуацию, часто – лагеря, совместное сожительство с «простыми» в бараках и коммуналках – и они прекрасно изучили, что представляют собой «простые люди» в России. В этом отрывке Проффер описывает свои встречи с Надеждой Мандельштам, вдовой известного поэта.

…Из её конкретных страхов один нам казался парадоксальным, хотя говорили о нём и другие интеллектуалы. Она боялась народа. Когда она впервые сказала об этом, я спросил: в каком смысле? Она отодвинула занавеску, показала на улицу и сказала: «Их – там». Она имела в виду обыкновенных людей России. После всего пережитого она пришла к мысли, что, если будет дан нужный сигнал, в людях снова проснется кровожадность и любой прохожий будет способен уничтожить её и ей подобных – евреев и интеллигентов.

«Они нас ненавидят, – сказала она, – за то, что у нас есть». Если бы не власть, сказала Н.М., они с удовольствием убивали бы таких, как она. Парадоксально, заметила она, но в данном случае именно власть – защитница интеллигенции. Низшие классы имеют гораздо меньше, чем «богатые» интеллигенты, и поэтому ненавидят их».

Ещё Карл Проффер честен в том, что признаётся – почти вся неофициальная советская литература в США издавалась на деньги и под кураторством ЦРУ. Отрывок про издание Осипа Мандельштама:

«Собрать библиографию Мандельштама и его произведения было бы труднейшей задачей, по сути, непосильной. Единственное серьёзное собрание его сочинений (прежде – три тома, теперь – четыре) вышло на Западе при финансовой поддержке ЦРУ, а в России такие подрывные книги держатся в «спецхране». Доступ к таким вредным книгам могут получить только заслуженные и политически благонадежные люди – проводники партийной линии».

…

Возвращаясь к книге Карла Проффера, о которой писал вчера.

Парадоксальный, но проверенный практикой взгляд у него – «ЦРУ последний хранитель русской культуры».

Проффер много перечисляет русских писателей и книг, которые не просто были опубликованы впервые в США, но американские «энтузиасты», как тот же самый Проффер, по крупицам собирали их в СССР. Так были сохранены произведения Булгакова (включая его «Мастера и Маргариту», которую американцы вывезли из СССР), Платонова, того же Мандельштама и др. Весь Солженицын был опубликован на деньги и старания ЦРУ.

Если бы не американцы, всё это пропало бы в СССР. Проффер описывает, как в 1960-70-е весь этот пласт русской культуры чуть ли чудом был добыт американцами у каких-то старух («сети вдов», как он называет эту исчезающую грибницу, где остатки русского общества хранятся и управляются старухами за неимением мужчин или в силу их низкого качества).

Оказывается, и Набоков издавался на деньги ЦРУ («последнего хранителя русской культуры»). Проффер пишет в своей книге:

«Советский человек мог узнать Набокова только по случайно доставшейся книжке издательства имени Чехова, а именно – по «Дару» (1952), по репринтам «Приглашения на казнь» и «Защиты Лужина», напечатанным, как и многие другие русские классические произведения, на деньги из ЦРУ. А когда Набоков перевел «Лолиту» на русский (в 1967 году), его книги снова стали печататься при финансовой поддержке ЦРУ – и эти уже довольно широко ходили в либеральных кругах».

…

Проффер пишет, что многие, в т.ч. и он, уговаривали Надежду Мандельштам эмигрировать из СССР. В её случае дело было благоприятным из-за того, что она могла бы получать на Западе гонорары за стихи её мужа, которые ЦРУ вывезло из Советского Союза и активно публиковало. Это были большие деньги, Мандельштам могла бы безбедно жить, купив хороший дом, где угодно – в Швейцарии, Англии или США.

Но она так и не покинула СССР, потому что, как она объясняла, не могла покинуть могилу мужа. Хотя могилы Осипа Мандельштама не было – его тело НКВДшники просто сбросили в какую-то безвестную яму на тихоокеанском побережье. Могилой Мандельштама в представлении его вдовы был полностью весь СССР – одно большое кладбище.

Но и сам Проффер предупреждал в 1970-е многих желающих выехать из СССР – делать это стоит, только если у вас есть деньги или талант. Иначе Запад погубит вас из-за огромной разницы в культуре и образе жизни, к которому вы привыкли в Союзе.

Сама же Надежда Мандельштам так дополняла своё нежелание эмигрировать из СССР:

«В случае с Н.М. был один особенный момент. Она была непреклонна в своём отрицательном отношении к третьей волне эмиграции. Однажды она сказала нам, что в первой волне (с 1917-го и позже) был цвет русской культуры, лучшие русские умы, подлинная аристократия и интеллигенция. Вторая волна (после Второй мировой войны) была уже гораздо хуже – просто «ничто». Что до новой, третьей волны 1970-х, сказала она со злостью, эта состоит из подонков, просто подонков» (Павел Пряников, тг-канал Толкователь)

Интересна эта версия американского филантропа, что всю реальную «русскую культуру 20 века» для мира спасли евреи и ЦРУ. Забавно, но скорее всего так и есть. Безусловно, нынешнему народонаселению эта культура чужда и не нужна, отношение к ней – то есть к Булгакову, Платонову, Мандельштаму, Пастернаку и пр. – в диапазоне от равнодушного к враждебному; но это и не важно, как не важно, ценят ли дикари из племени Мумба-Юмба Шекспира… Гм! Ну вот, сказал уже что-то крайне неполиткорректное, эх!

Засада как раз в том, что и того ЦРУ уже нет, вот беда. ЦРУ тоже теперь захвачено «повесточкой» – так что больше оно, боюсь, ничего в России спасать не будет. Да и Пряников с Кордонским – тут у нас последние евреи. Утешает разве что то, что и спасать тут, скорее всего, уже нечего.

Жги, господь.