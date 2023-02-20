 

Глава Газпрома Миллер рассказал о больших перспективах для российского газа на рынке Азии

20.02.2023, 3:05, Новости дня
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Азиатский рынок является самым динамичным в мире, Газпром видит на нем очень большие перспективы для российского газа, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

«Мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Объемы потребления растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», – сказал Миллер на телеканале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

В пятницу Миллер сообщал, что Газпром сейчас готовится к началу реализации проектов газопроводов «Сила Сибири – 2» и «Союз Востока» через Монголию в Китай.

Ранее в Газпроме сообщили, что Европа дестабилизировала мировой рынок сжиженного газа (СПГ) и снизила мировую энергетическую безопасность, но даже рекордные цены на газ не привели к росту числа окончательных инвестиционных решений по новым проектам СПГ в мире.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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