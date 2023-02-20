 

Ceske noviny: Чехия направила Украине военную помощь на 220 млн долларов за год

20.02.2023, 3:05, Новости дня
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Чехия за год направила Киеву неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 млрд крон (около 220 млн долларов), сообщила пресс-служба минобороны страны.

Сетевое издание Ceske noviny пишет, что Чехия за период после 24 февраля 2022 года подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 млрд крон, передает РИА «Новости».

«Посылают вооружение на Украину и чешские оборонные предприятия. В минувшем году они вывезли на Украину военные материалы более чем на 50 млрд крон (около 2,2 млрд долларов). За свою помощь (Киеву) Чехия получила в январе 2023 года первую компенсацию от ЕС, средства для модернизации чешской армии обещаны также Вашингтоном. США и Нидерланды уже совместно оплатили модернизацию 90 чешских танков Т-72В», – говорится в сообщении.

Как неоднократно заявляла глава минобороны Яна Чернохова, исходя из соображений безопасности военное ведомство обычно предпочитает не конкретизировать направляемую Киеву военную технику.

В рамках разнообразной помощи Киеву в Чехии также находились на лечении десятки украинских военнослужащих. Кроме того, в Чехии проводится обучение украинских военнослужащих и ремонтируется украинская боевая техника.

Ранее Чехия поддержала инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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