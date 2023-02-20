 

Следи за языком! Какие слова могут привести к смерти

20.02.2023, 2:43, Разное
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Очень важно думать над тем, что собираешься сказать, ведь некоторые слова могут негативно сказаться на здоровье. Психотерапевт Носсрат Пезешкиан заметил, что люди мало задумываются о смысле некоторых фраз, а ведь подсознание вполне способно воспринять их буквально. Так что нужно следить за языком, если нет желания страдать от какой-то болезни.

Такие фразы, как “кишка тонка”, “не перевариваю”, “тошнит”, “воротит”, “рыгаловка” могут привести к заболеваниям ЖКТ, язве желудка и гастриту, а “геморрой какой-то” – к проблемам прямой кишки. Риск возникновения инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний возрастает, если постоянно произносить “сердце разрывается”, “удар в самое сердце”, “близко к сердцу”.

Если не хотите мучиться из-за кожных заболеваний, не произносите “тонкокожий”, говоря о чувствительном человеке, не называйте нравоучения другого “зудением”, и из-за неприязни не говорите, что у вас “аллергия” на кого-то.

Мигрень вызывают следующие фразы:

  • “ломать голову”;
  • “выносить мозг”;
  • “крыша съехала”;
  • “сломя голову”;
  • “голова идет кругом”;
  • “даю голову на отсечение”;
  • “головой об стенку”;
  • “головная боль, да и только”;
  • “моча в голову ударила”.

А если произносить “бьет по ушам”, “слышать ничего не хочу”, “заткнись”, “медведь на ухо наступил”, то это приведет к глухоте. “Перекрыть кислород”, “Дух захватывает”, “Дышать не чем”, “Мне на вас начхать” – пневмония, астма, ковид.

Такая страшная болезнь, как онкология, может появиться, если говорить следующее: “что б он сдох”, “провалиться мне на этом месте”, “надоело до смерти”, “отравляет существование, “что-то гложет”, “смертельно устал”, “разрази меня гром”. А грыжа позвоночника или остеохондроз может возникнуть после таких слов и фраз, как “бесхребетный”, “нести свой крест”, “сидеть на шее”.


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