 

Пассажир выбежал голым на взлетно-посадочную полосу в Домодедово

20.02.2023, 1:41, Новости дня
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В пятницу в столичном аэропорту Домодедово дебошир устроил перепалку на борту и выбежал на взлетно-посадочную полосу, где разделся, а затем попытался убежать от сотрудников аэропорта.

Как информирует издание MSK1 со ссылкой на социальные сети, скандал устроил пассажир рейса Москва-Казань по имени Алексей. Отмечается, что на борту сильно матерился и громко разговаривал. Бортпроводница сделала ему замечание, после чего мужчина выбежал на улицу и начал раздеваться.

В пресс-службе авиакомпании S7, выполнявшей авиаперевозку, корреспонденту MSK1 сообщили, что мужчина «нарушил правила поведения на борту»: у мужчины были признаки алкогольного опьянения, он не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался.

По решению командира воздушного судна был вызван наряд полиции. Во время ожидания наряда полиции пассажир вышел из самолета на перрон, разделся. После прибытия сотрудников полиции, пассажир был задержан и снят с рейса.

На пассажира составили административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее полиция задержала на Курском вокзале в центре Москвы мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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