 

Зеленский: Украинские войска не собираются удерживать Артемовск любой ценой

20.02.2023, 1:41, Новости дня
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Украинские войска не собираются удерживать Бахмут (российское название – Артемовск) любой ценой, сообщил Владимир Зеленский в интервью ряду итальянских изданий.

Зеленский заявил, что Бахмут (Артемовск) – это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе. По словам президента Украины, для Киева важно его удержать, но не любой ценой и «чтобы все погибли». Зеленский заявил, что ВСУ будут воевать, «пока это разумно», передает РИА «Новости».

Он выступил с утверждением, что русские потом хотят дойти дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. Зеленский в свою очередь признал, что ВСУ тем временем готовят следующее контрнаступление.

Напомним, в субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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