Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение на севере Японии
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Землетрясение произошло в воскресенье на севере Японии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По имеющимся у сейсмологов данным, магнитуда землетрясения составила 5,0, эпицентр стихии находился в 9 км от города Обихиро с населением около 173 тыс. человек, очаг подземных толчков залегал на глубине 112 км, передает ТАСС.
Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, число жертв подземных толчков к вечеру воскресенья, 19 февраля, превысило 41 тыс. человек.
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