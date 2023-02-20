Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение на севере Японии

Землетрясение произошло в воскресенье на севере Японии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся у сейсмологов данным, магнитуда землетрясения составила 5,0, эпицентр стихии находился в 9 км от города Обихиро с населением около 173 тыс. человек, очаг подземных толчков залегал на глубине 112 км, передает ТАСС.

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, число жертв подземных толчков к вечеру воскресенья, 19 февраля, превысило 41 тыс. человек.

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