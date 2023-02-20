В США заявили о продолжении обсуждения нужд Киева в вооружениях
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Вашингтон на постоянной основе обсуждает нужны Киева в вооружениях, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN.
По словам Томас-Гринфилд, США очень близко и напрямую работают с Украиной, передает РИА «Новости».
«Мы работаем, чтобы определить, что им нужно и когда, а также чтобы быть уверенными, что они обучены для использования систем вооружения, которые мы предоставляем. Эти обсуждения продолжаются», – сказала Томас-Гринфилд
Она также добавила, что Украине «не поможет, предоставление систем, которые там не смогут использовать и обслуживать».
Россия ранее направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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