Бастрыкин заявил о подтверждении причастности Украины к теракту на Крымском мосту
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В ходе следствия была подтверждена версия о том, что украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В интервью ТАСС он рассказал, что уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению этого преступления. Среди них есть граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей.
Бастрыкин добавил, что в рамках уголовного дела продолжается проведение экспертиз.
Напомним, инцидент произошел 8 октября на Крымском мосту, где был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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