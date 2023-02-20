Бастрыкин заявил о подтверждении причастности Украины к теракту на Крымском мосту

В ходе следствия была подтверждена версия о том, что украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В интервью ТАСС он рассказал, что уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению этого преступления. Среди них есть граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей.

Бастрыкин добавил, что в рамках уголовного дела продолжается проведение экспертиз.

Напомним, инцидент произошел 8 октября на Крымском мосту, где был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.

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