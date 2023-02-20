 

ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке

20.02.2023, 0:45, Новости дня
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Воздушно-космические силы РФ нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.

Удары по пунктам временной дислокации ВСУ ВКС РФ нанесли вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».

Днем ранее российские войска уничтожили в Авдеевке и Красногоровке три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В январе российский боец рассказал о британских, польских, немецких и французских наемниках ВСУ под Авдеевкой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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