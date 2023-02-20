ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке

Воздушно-космические силы РФ нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.

Удары по пунктам временной дислокации ВСУ ВКС РФ нанесли вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».

Днем ранее российские войска уничтожили в Авдеевке и Красногоровке три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В январе российский боец рассказал о британских, польских, немецких и французских наемниках ВСУ под Авдеевкой.

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