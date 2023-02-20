Толстовки и худи теперь покорили и подиум: как стилизовать главный хит весны-2023 в совершенно разных образах

Такие удобные, уютные и теплые толстовки пробились на подиум, и теперь они не только одежда для осенних пробежек. Это предмет гардероба, который готов стать частью самого модного образа. Даже если вы до этого никогда не носили толстовки, увидев несколько свежих решений и сочетаний, наверняка захотите привнести в свой гардероб нечто новое.

Толстовку можно надеть не только на посиделки в кафе с друзьями, но и на свидание, а также в кино. И хотя некоторые образы, где используются толстовки, выглядят небрежными, этот предмет одежды готов полностью изменить ваши взгляды на него. Теперь толстовка – это нечто модное, что становится частью самых смелых образов.

Черная толстовка с капюшоном из штапеля

Предмет одежды нейтрального оттенка идеально сочетается с чем угодно из вашего гардероба. Вы можете надеть черную толстовку с вашими любимыми брюками или плиссированной теннисной юбкой. Укороченная толстовка с капюшоном придаст элегантности вашей фигуре и подчеркнет утонченность силуэта. Добавьте визуального интереса к своему образу с помощью украшений, например массивных сережек или броского ожерелья, чтобы превратить обычную черную толстовку в модную.

Толстовка оверсайз

Толстовки оверсайз идеально подходят для того, чтобы использовать их в качестве части образа, который вы собираете для похода в спортзал или в кино. Попробуйте выйти за пределы зоны своего комфорта и надеть толстовку поверх платья, чтобы нижняя его часть выглядывала и будоражила воображение. Вы можете надеть толстовку оверсайз с джинсовой юбкой макси, чтобы сочетать текстуры. Иногда, на первый взгляд, несочетаемые предметы гардероба способны произвести фурор.

Толстовка на молнии

Если вы не хотите полностью скрывать свое тело под длинной толстовкой, вам подойдет модель с капюшоном на молнии. Так вы сможете сочетать толстовку с платьем или топом, который давно хотели надеть, но никак не решались. Для повседневного образа можно надеть широкие брюки, дополнив их удобными кроссовками, массивными ботинками или лоферами.

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Толстовка на подкладке из шерпы

В свой гардероб вы можете добавить необычную толстовку на подкладке из шерпы. Это позволит вам создать уютный образ, который прекрасно дополняется джинсами, кожаной юбкой или шортами. Толстовка может быть представлена в виде укороченного пуловера с капюшоном, который можно сочетать с легинсами или облегающим платьем, чтобы подчеркнуть ваши формы.

Толстовка фугу

Толстовки фугу нравятся не всем, ведь создать образ с ними достаточно сложно. И хотя такая одежда больше напоминает зефир, можно попытаться найти идеальные сочетания. Например, наденьте облегающие спортивные брюки и футболку по фигуре, которая будет подчеркивать ваши идеальные формы. Толстовка фугу хорошо сочетается с брюками ярких цветов и мокасинами, а также туфлями на каблуках.

Образ оверсайз

Если надевать толстовку оверсайз, то почему бы не пойти до конца и не дополнить образ объемными брюками карго? Но это вовсе не значит, что тогда ваша фигура будет смотреться бесформенной. Ведь если толстовка будет на замке, под нее вы можете надеть укороченный топ в светлых оттенках.

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Спорт плюс классика

Современная мода не запрещает быть нелогичными, и порой это позволяет получить просто непревзойденные образы. Сочетайте удлиненную толстовку с капюшоном с классическим пиджаком в терракотовых оттенках. Дополните свой образ классическим клатчем на цепочке. Не забудьте нанести роскошный макияж и сделать укладку. Тогда вы точно станете законодателем моды.

Худи и кожа

Когда однажды появились кожаные брюки и юбки, никто и не догадывался о том, что они станут настоящей классикой. Если у вас есть подобные предметы гардероба, их обязательно следует сочетать с объемными худи без замка. Если толстовка не имеет капюшона, под нее для создания визуального интереса можно надеть классическую рубашку.

В сочетании с верхней одеждой

Только попытайтесь вспомнить, сколько раз вы отказывались от того, чтобы надеть свою любимую толстовку под верхнюю одежду. Теперь больше не нужно лишать себя этой роскоши. Даже если худи имеет капюшон, смело надевайте сверху укороченную куртку или кашемировое пальто. Если станет прохладно, вы сможете накинуть капюшон, а ваш образ при этом все еще будет оставаться непревзойденным.