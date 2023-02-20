Сырная седмица: православный праздник 20 февраля
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Историческая
справка
20 февраля начинается сырная седмица, а еще в
Православной церкви чтят память Преподобного Луки Элладского и Парфения
Лампсакийского.
Мелитопольский
юноша Парфений был поначалу неграмотен, но это не стало преградой на его пути к
усвоению Божественного Писания. С 18 лет будущий преподобный занимался
врачеванием и чудесами. Епископ Филипп поверил в Парфения и назначил его
епископом в Лампсаке. Жизнь он провел в милосердии, исцелении и изгнании бесов.
Ушел Преподобный мирно, погребен в построенной при церкви часовне.
Жизнь Луки Элладского
берет начало в Элладе, в семье овцеводов. Добровольно ушел в монастырь, но
после молитв матери вернулся в дом. Однако сердце Луки было неспокойно и спустя
время он вновь выбрал путь аскетизма. Мощи Луки заложены на родине.
Сырная седмица —
последняя подготовительная седмица к Великому посту.
На что обратить
внимание в православный праздник
По традиции, 20
февраля в семье пекли пироги. Этим кушаньем поминали ушедших родственников, а
остатки отдавали нищим. День посвящали памяти усопших.
Из растений
варили лекарства, но женщинам было запрещено надевать зеленую одежду.
Алый закат сулил
холодное лето. А вот синее небо — к теплой весне.
Что нельзя делать
20 февраля 2023 года
Нельзя жадничать,
чтобы не столкнуться с нуждой.
Предки запрещали
смотреть на солнце, иначе можно лишиться зрения.
Православные не
играют свадьбу и венчание. В еде отказываются от мяса. На сырной седмице в среду и пятницу не
служится Литургия.
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