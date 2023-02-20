Сырная седмица: православный праздник 20 февраля

Историческая

справка

20 февраля начинается сырная седмица, а еще в

Православной церкви чтят память Преподобного Луки Элладского и Парфения

Лампсакийского.

Мелитопольский

юноша Парфений был поначалу неграмотен, но это не стало преградой на его пути к

усвоению Божественного Писания. С 18 лет будущий преподобный занимался

врачеванием и чудесами. Епископ Филипп поверил в Парфения и назначил его

епископом в Лампсаке. Жизнь он провел в милосердии, исцелении и изгнании бесов.

Ушел Преподобный мирно, погребен в построенной при церкви часовне.

Жизнь Луки Элладского

берет начало в Элладе, в семье овцеводов. Добровольно ушел в монастырь, но

после молитв матери вернулся в дом. Однако сердце Луки было неспокойно и спустя

время он вновь выбрал путь аскетизма. Мощи Луки заложены на родине.

Сырная седмица —

последняя подготовительная седмица к Великому посту.

На что обратить

внимание в православный праздник

По традиции, 20

февраля в семье пекли пироги. Этим кушаньем поминали ушедших родственников, а

остатки отдавали нищим. День посвящали памяти усопших.

Из растений

варили лекарства, но женщинам было запрещено надевать зеленую одежду.

Алый закат сулил

холодное лето. А вот синее небо — к теплой весне.

Что нельзя делать

20 февраля 2023 года

Нельзя жадничать,

чтобы не столкнуться с нуждой.

Предки запрещали

смотреть на солнце, иначе можно лишиться зрения.

Православные не

играют свадьбу и венчание. В еде отказываются от мяса. На сырной седмице в среду и пятницу не

служится Литургия.