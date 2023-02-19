Полковник ВС Белоруссии Богодель заявил о возможности увеличения численности силовиков республики до 2 млн человек

Белоруссия при необходимости может нарастить численность силовых структур до 2 млн человек, сообщил заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил республики полковник Андрей Богодель в эфире телеканала СТВ.

Полковник напомнил слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о возможности увеличения численности личного состава вооруженных сил республики до полумиллиона человек. При этом Богодель указал, что военные организации Белоруссии не ограничиваются только вооруженными силами. По его словам, с учетом органов пограничной службы, внутренних войск, следственного комитета, органов государственной безопасности реальные «возможности» Белоруссии составляют 1,5-2 млн силовиков, передает ТАСС.

Лукашенко в четверг напомнил, что в мирное время численность Вооруженных сил Белоруссии составляет 75 тыс. военнослужащих, в случае необходимости в несколько этапов количество личного состава может быть увеличено до полумиллиона человек.

Напомним, в пятницу президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Ново-Огарево обсудили вопросы экономической кооперации, безопасности и военного сотрудничества.

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