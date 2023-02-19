Управление по чрезвычайным ситуациям Турции: Число погибших в результате землетрясений увеличилось до 41020 человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 41020 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) страны.

Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям, по последним данным, в результате землетрясений в десяти провинциях Турции погибли 41020 человек, передает ТАСС.

В АФАД отметили, что с момента первого землетрясения 6 февраля в регионе зарегистрировано более 6,2 тыс. повторных подземных толчков. На местах обрушения зданий работают порядка 19,5 тыс. спасателей из различных ведомств, в том числе и иностранные специалисты. Всего же в зоне бедствия оказанием помощи, ликвидацией последствий и охраной порядка занимаются более 245 тыс. сотрудников АФАД, полиции, жандармерии, других силовых структур, социальных ведомств и общественных организаций.

По словам главы АФАД Юнуса Сезера, разбор завалов продолжается в провинциях Кахраманмараш и Хатай, наиболее пострадавших в результате бедствия, в остальных восьми провинциях спасательные операции в основном завершены.

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали тысячи афтершоков.

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