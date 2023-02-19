Глава СК РФ Бастрыкин: Украинские военные отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел

Представители Вооруженных сил Украины отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин рассказал в интервью ТАСС, что представители Вооруженных сил Украины отсекают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел. Глава СК уточнил, что несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения специальной военной операции. Затем, добавил он, по записям в мобильных телефонах удалось установить, что они принадлежат польским наемникам.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте в Украине на стороне Киева.

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