 

Глава СК РФ Бастрыкин: Украинские военные отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел

19.02.2023, 23:25, Новости дня
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Представители Вооруженных сил Украины отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин рассказал в интервью ТАСС, что представители Вооруженных сил Украины отсекают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел. Глава СК уточнил, что несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения специальной военной операции. Затем, добавил он, по записям в мобильных телефонах удалось установить, что они принадлежат польским наемникам.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте в Украине на стороне Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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