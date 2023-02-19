Мудрость Наташи – Личное мнение

На смену мудрой Симоне Яковлевне подросла и помудрела исполнительница песни про подсолнечник Наташка Королёва. Да можно смело сказать, что на пятки уже наступает и вот-вот обгонит мать Тимати!

«Все возможно в этой жизни. Ему всего 20 лет, вспомните себя в этом возрасте», — весело заявила Наташка.



Мудрая. Фото: Соцсети

В двух словах о том, что случилось.

Сын Наташки улетел в Японию, а невесту по фамилии Волынкина с собой не взял.

Почему не взял? Потому что, считает Наташка, сын полетел не развлекаться, а обучаться. Японский язык мальчик тренирует и интересуется их культурой. Волынкина бы только мешала — это разумное предположение.

Ну, а дальше — больше. Всё возможно, говорит Наташка, ему всего 20 лет.

А как же невеста Волынкина? Какое ещё там всё возможно?! Ну, ничего, Волынкина, перетопчешься. Есть любовь — будет твой. А нет — так рано или поздно всё равно бы всё закончилось.

Говорят, Волынкина записала трогательное поздравление сыну Наташки. А он его то ли не получил, то ли получил, но не ответил.

Думаю, Наташка и не расстроится, если сын найдёт японскую невесту.

А Волынкина — что ж, Волныкина? — пусть ищет себе другого жениха. Возможно этот, Наташкин сын, не для неё.

А вас как в семье жениха приняли? Поддержали и приласкали, небось?

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