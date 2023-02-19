Мудрость Наташи – Личное мнение
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На смену мудрой Симоне Яковлевне подросла и помудрела исполнительница песни про подсолнечник Наташка Королёва. Да можно смело сказать, что на пятки уже наступает и вот-вот обгонит мать Тимати!
«Все возможно в этой жизни. Ему всего 20 лет, вспомните себя в этом возрасте», — весело заявила Наташка.
Мудрая. Фото: Соцсети
В двух словах о том, что случилось.
Сын Наташки улетел в Японию, а невесту по фамилии Волынкина с собой не взял.
Почему не взял? Потому что, считает Наташка, сын полетел не развлекаться, а обучаться. Японский язык мальчик тренирует и интересуется их культурой. Волынкина бы только мешала — это разумное предположение.
Ну, а дальше — больше. Всё возможно, говорит Наташка, ему всего 20 лет.
А как же невеста Волынкина? Какое ещё там всё возможно?! Ну, ничего, Волынкина, перетопчешься. Есть любовь — будет твой. А нет — так рано или поздно всё равно бы всё закончилось.
Говорят, Волынкина записала трогательное поздравление сыну Наташки. А он его то ли не получил, то ли получил, но не ответил.
Думаю, Наташка и не расстроится, если сын найдёт японскую невесту.
А Волынкина — что ж, Волныкина? — пусть ищет себе другого жениха. Возможно этот, Наташкин сын, не для неё.
А вас как в семье жениха приняли? Поддержали и приласкали, небось?
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Источник: Лена Миро
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