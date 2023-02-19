Пригожин обсудил с Басуриным ситуацию в офицерском корпусе ДНР

Военачальник отметил, что пострадал от “самодурства определенных людей”. По словам предпринимателя, “многие нарисовали себе звезд, полагая, что могут принимать сейчас решения, потому что прошли “какие-то микро-микроконфликты”.

Собеседники пришли к общему мнению, что сейчас самое главное — беречь солдат. Обеспечить командиром, которому они будут доверять.

“Чтобы солдат шел по земельке, должен быть командир, которому он доверяет и которого он уважает. Без уважения не будет никаких побед”, — приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Предприниматель предостерег от кадровых ротаций офицеров с многолетним опытом.

Подобные решения не приведут ни к чему хорошему, уверен Пригожин. Это может спровоцировать “колоссальную деморализацию”, добавил бизнесмен.

“Кто-то себе рисует золотые шевроны на эполетах, ничего при этом не делая реального. Об кого-то пытаются вытирать ноги”, — заявил бизнесмен.

По завершению беседы Пригожин предложил Басурину вступить в ряды ЧВК “Вагнер”. Он подчеркнул большой опыт заместителя управления Народной милиции. Басурин сообщил, что предложение для него стало неожиданностью и пообещал подумать.