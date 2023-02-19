Сергей Фургал: «Нет времени сходить с ума»

Приговоренный к 22 годам экс-губернатор Хабаровская края ответил на наши вопросы.

Так получилось, что наши вопросы из рубрики «Письма со шконки» адвокаты передали бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в тот день и часы, когда в Мособлсуде ему зачитывали сроки наказания — 22 года колонии строгого режима. Фургал тогда еще сказал судье Геннадию Цою: «Ваша честь, приговор понятен. Непонятно только одно: вам не стыдно?» Судья ничего не ответил.

Зато Фургал ответил нам. Правда, был весьма краток, что, впрочем, для человека, которого только что приговорили к огромному сроку, вполне объяснимо.

Приговор в отношении него был основан на вердикте присяжных. Последние единодушно признали его виновным в организации двух убийств и одного покушения (по данным следствия, преступления совершались в начале 2000-х) и не заслуживающим снисхождения. Правда, вышла коллегия из совещательной комнаты по истечении не трех, а четырех часов. Что не согласуется с их «единодушным» решением: по закону (статья 343 УПК РФ), если именно в течение трех часов заседатели не приходят к единодушию, они начинают голосовать. Но результатов голосования в их решении не обнаружилось. Еще одна странность этого вердикта:

даже если поверить, что присяжные пришли к единодушному мнению, они почему-то забыли указать фразу про единодушие в итоговой бумаге. Хотя в таких случаях эта фраза всегда должна прописываться.

А сам судья Геннадий Цой, раздавая подсудимым сроки на основе вердикта присяжных, забыл указать, что приговор оглашается от имени Российской Федерации, как того требует закон. Оглашал он его от своего, Цоя, имени…

Суд над бывшим губернатором Хабаровского края шел 10 месяцев. Проводить процесс в родном Хабаровске не разрешили — Верховный суд расценил, что это «может привести к необъективности процесса». Дело передали в Люберецкий городской суд Московской области, однако шел он на выездных заседаниях в Мособлсуде. Объяснялось это тем, что в Люберцах нет большого зала для присяжных. В Мособлсуде был и большой зал, и зал трансляций, где помимо немногочисленных журналистов ежедневно сидели сотрудники оперативных служб, сопровождавших это дело.

Разбирательство происходило необычно. Судья Цой, например, объявлял почти месячный перерыв — ради одного присяжного,

который якобы только что женился и просил отпустить его «на медовый месяц».

При этом имелись запасные члены коллеги. В истории суда присяжных такого в принципе еще не было.

…Через два дня после того, как ему озвучили срок, Фургалу исполнилось 53. Если предстоит сидеть от звонка до звонка, то выйдет он ближе к 80. Но впереди его ждет еще один суд — по обвинению в мошенничестве и по популярной 210-й статье УК («организация преступного сообщества»).

Ни по первому, ни по второму делу Фургал своей вины не признает.

Фото: AP / TASS

Отвечая на вопросы «Свободного пространства», бывший губернатор Хабаровского края одновременно писал жалобу на этот самый приговор, основанный на вердикте присяжных.

Что занимает меня сейчас больше всего? В данный момент больше всего занимает проблема, заключающаяся в следующем: деградировало, а точнее, исчезло правосудие, исчез суд. А без правосудия сложно что-то предпринимать. Сторона защиты работает, приводит аргументы, но правосудия нет. Нет как института. А государство не существует без институтов. Следствие также деградировало. Прокуратура больше не выполняет функцию надзора. По идее, следствие, суд, прокуратура должны защищать граждан… но они не работают.

То, что происходило и происходит со мной, вокруг меня и в моем деле, не поддается никакому объяснению. В моем понимании, царит откровенный хаос.

Что касается чтения, то за 2,5 года нахождения в неволе я прочитал более 200 книг. Перечитал Гузель Яхину, Василия Аксенова, Арифа Алиева, Евгения Водолазкина, Владимира Сорокина и других. Сейчас, когда есть время, люблю читать легкую литературу «ни о чем». Это нужно, чтобы одновременно думать.

Быт у меня сейчас стандартный. В Лефортово проснулся, умылся, а потом либо везут в суд, либо в СИЗО идет ознакомление с материалами уголовного дела, либо выступаю [в различных судебных процессах, в том числе гражданских] по ВКС (видеоконференц-связи. — Ред.).

Что помогает не сойти с ума? У меня нет такой проблемы. Все-таки я могу реально мыслить, поэтому занимаюсь, читаю документы. Плюс занят судами. Так что нет времени сходить с ума. Спасибо за ваши вопросы.

Вера Челищева,

репортер, глава отдела судебной информации

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