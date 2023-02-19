Мнение: Три причины злоупотреблений модераторов

Финансист Алексей Антонов пишет, что сделал разбор интервью Певчих у Дудя, — это известные креаклиционеры, если кто не следит, — и РуТуб немедленно забанил его видео (ссылка). Вражеский ЮТуб пропустил, а «отечественный» РуТуб забанил, хотя, казалось бы, должно было быть наоборот.

По моим наблюдениям, проблема типична для российских коллективных блогов и соцсетей. Там, где модерация слабая, процветают мастера громких лозунгов, то есть или прозападные либералы, или их современный аналог, неосталинисты. Там, где модерация жёсткая, наступает диктат модераторов, которые, в массе своей, искренне живут по современной американской повесточке. К примеру, если вы попробуете высказываться в духе Дмитрия Медведева, на большинстве площадок со строгой модерацией вас забанят: за неуважительное отношение к жертвам греческой любви.

Причин такого нелепого поведения модераторов три.

Первая. Модераторов обычно нанимают из прослойки, которая изначально ориентируется на Запад. Как такая прослойка сформировалась, и почему за последние 200 лет Россия так и не смогла решить проблему пятой колонны — вопрос отдельный, выходящий далеко за рамки сегодняшнего короткого поста.

Вторая. Владельцы или топ-менеджеры крупных сайтов зачастую держат фигу в кармане — работая в России, душой находятся в США. Они поощряют модераторов душить пророссийских блогеров и поддерживать прозападных. Написал в шутку х-слово, без оскорбительного контекста? Бан. Назвал сам себя «москалём» в саркастической реплике? Бан. Потому что ты поддерживаешь Россию, а руководство соцсети поддерживает США.

Третья. Законы позволяют соцсетям и коллективным блогам вести модерацию по своему усмотрению. Здравый смысл подсказывает, что должно быть блогерское законодательство, подобное трудовому. Не согласен с модератором первого уровня, подаёшь апелляцию модератору второго уровня. Забанили за нетолерантную шутку про очередного срамца в правительстве США? Подаёшь жалобу в Блогерскую инспекцию.

Власть у аппарата соцсетей и коллективных блогов явно чрезмерна — они пользуются тем, что блоги появились всего лишь 30 лет назад, и законодатели ещё не поняли, что их вообще надо как-то регулировать. Что-то начинают понимать про Википедию, которая называет нас с вами фашистами и, вообще, старательно раздувает ненависть к русским. Про остальные соцсети пока что даже лёгкой тени понимания нет.

Кто-нибудь скажет сейчас — не трогай наши соцсети, оставь нам свободу, государство нам не нужно. Коллеги, проснитесь, никакой свободы у нас с вами и близко нет. Любая соцсеть может забанить вас завтра, без объяснения причин, как только вы чем-то не понравитесь безымянному модератору оттуда. Это не свобода, это тотальная зависимость от анонимных вахтёров или, в случае более-менее крупных блогеров, от сообщества всесильных аппаратчиков.

Полагаю, впрочем, скоро всё изменится — по двум причинам.

Первая причина — умный ЧатЖПТ, на основе которого можно хоть завтра настроить мощнейшую ботосеть, которая загадит миллионами постов и комментариев выбранный сегмент интернета. Когда нахлынет первая волна роботов со своими «я дочь офицера, не всё так однозначно», соцсетям и коллективным блогам придётся полностью пересматривать модераторскую политику. Вероятно, анонимность в Рунете закончится, писать можно будет только по предъявлению паспорта, под настоящими именем и фамилией.

Вторая причина — уберизация экономики, развитие всяких сервисов типа маркетплейсов или доставки еды. Сейчас там та же проблема, что и с блогерами — вас могут забанить в любой момент без объяснения причин, и жаловаться вам будет некуда. По мере проникновения интернет-экономики в реальную жизнь, крики забаненных будут звучать всё громче, и в какой-то момент власти озаботятся наведением порядка, то есть защитой прав простых пользователей.

Ну а пока эти перемены не наступили, не удивляйтесь, что я обычно пишу про американские реалии эзоповым языком. К сожалению, ESG-мафия достаточно сильна в России, чтобы исподволь банить защитников традиционных ценностей, когда те называют белое — белым, а чёрное — чёрным.