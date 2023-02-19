В Конгрессе США заявили о подвижках в сторону передачи Украине истребителей

Вашингтон должен дать Украине все необходимое, момент для передачи истребителей появляется, сообщил глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол.

Он подчеркнул, что нужно дать Украине все, о чем Киев просит, так как «чем дольше мы ждем, тем дольше продолжается конфликт», информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Сунак также подчеркнул, что королевство пока считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители.

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