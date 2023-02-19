 

В Конгрессе США заявили о подвижках в сторону передачи Украине истребителей

19.02.2023, 22:04, Новости дня
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Вашингтон должен дать Украине все необходимое, момент для передачи истребителей появляется, сообщил глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол.

Он подчеркнул, что нужно дать Украине все, о чем Киев просит, так как «чем дольше мы ждем, тем дольше продолжается конфликт», информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Сунак также подчеркнул, что королевство пока считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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