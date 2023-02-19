 

В Вашингтоне началась акция против поддержки Украины

19.02.2023, 22:04, Новости дня
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Акция против поддержки Украины началась в центре Вашингтона, в руках митингующие держат флаги России, передают СМИ.

Как информирует РИА «Новости», «Марш ярости против военной машины» организован Либертарианской партией. Возле мемориала Линкольна в Вашингтоне собрались около сотни человек, в руках они держат плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России.

По словам организаторов, митингующие призывают прекратить финансовую поддержку Украины, начать мирные переговоры, а также распустить НАТО.

Ранее акции протеста против участия Франции в конфликте в Украине и поддержки Парижем политики НАТО состоялись на территории республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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