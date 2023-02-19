 

Зеленский ввел санкции против Московской биржи

19.02.2023, 22:03, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС.

Санкции против Московской биржи вводятся сроком на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, информирует РИА «Новости».

Ранее Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых есть финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры «Альфа-банка».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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