Зеленский ввел санкции против Московской биржи
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС.
Санкции против Московской биржи вводятся сроком на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, информирует РИА «Новости».
Ранее Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых есть финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры «Альфа-банка».
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