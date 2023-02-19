От однотонного нейл-арта до миксов с другими цветами: особенности синего маникюра – одного из трендов весны-2023

Синий маникюр станет одним из трендов весны 2023 года. Этот цвет выглядит необычно. Он придаст вашему образу больше яркости, красоты и индивидуальности. Этот тон ногтей хорошо сочетается с другими оттенками и разнообразными рисунками. В статье мы приведем модные идеи синего маникюра.

Значение синего цвета

Синий цвет связан с элементами природы. Он ассоциируется с воздухом, небом и водой. Его оттенки вызывают у нас чувство спокойствия и гармонии. Синие тона уменьшают стресс и помогают сконцентрироваться.

Кому идет этот оттенок

Синий маникюр идеально подходит брюнеткам со светлой кожей. Он хорошо сочетается с холодным цветом лица. Если вы блондинка, то вам следует выбирать голубые и бирюзовые оттенки лака.

Далее мы приведем несколько модных вариантов синего маникюра.

Комбинация синего и белого

Если вы хотите скомбинировать синий и белый цвет, то следует отдавать предпочтение нежным голубым оттенкам. Такое сочетание создает ощущение чистоты и покоя.

Вы можете создать на каждой руке по два акцентных белых ногтя, а остальные сделать светло-голубыми. За последние месяцы этот двухцветный стиль завоевал много поклонников.

Синий френч

Френч – это классический маникюр, который имеет множество вариаций. Чаще всего в нем используется белый лак для кончиков ногтей. Но в последние годы популярность завоевывают синие тона.

На нюдовом фоне синие кончики эффектно выделяются и выглядят элегантно. Такой маникюр легок в создании. Вы можете сделать его самостоятельно с помощью трафаретов или специальной ленты.

Обратный французский маникюр

Обратный французский маникюр характеризуется линией в форме полумесяца у основания ногтя. Это инновационный дизайн, который внесет в ваш образ яркость и уникальность.

Вместо нюдовой основы вы можете использовать пастельные оттенки синего цвета. Они выглядят красиво как на длинных, так и на коротких ногтях. Затем создайте около кутикулы контрастную линию в виде дуги темно-синего цвета.

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Имейте в виду, что создание обратного френча требует большой точности движений. Если вы делаете его самостоятельно, то выбирайте тонкую кисть для рисования полумесяцев.

Матовый синий

Матовый синий маникюр выглядит благородно и изысканно. Он требует безупречной формы и ухоженности ногтей. Весной 2023 года будут особенно популярны матовые синие лаки с голубоватым или синеватым отливом.

Весной также будет актуален цветочный дизайн. Украсьте ногти рисунком в виде белых цветов с желтой сердцевиной. Матовая синяя основа подчеркнет красоту нейл-арта. Такой маникюр отлично сочетается с украшениями золотистого цвета.

Однотонный маникюр цвета электрик

Электрик – это глубокий и насыщенный синий цвет. В 2023 году он будет пользоваться большой популярностью.

Этот оттенок синего цвета поможет вам создать яркий и смелый нейл-арт. Он сочетается практически с любыми предметами гардероба и украшениями.

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В стиле Tie-Dye

Стиль Tie-Dye был популярен в 1990-е годы. Сейчас он снова возвращается в моду.

Этот дизайн характеризуется размытыми пятнами разных оттенков, которые плавно переходят друг в друга. Ногти покрывают белым базовым слоем, а затем на них наносят небольшое количество синего лака и проводят по нему зубочисткой, чтобы смешать цвета и создать разводы. Этот стиль позволяет экспериментировать с текстурами и тонами.

С декоративными деталями

Используйте декоративные детали для создания нарядного синего маникюра. Сделайте акцент на нескольких ногтях, покрасив их в молочный или ванильный цвет. Затем украсьте их небольшими стразами и волнистым рисунком синего цвета. У вас получится эффектный, но не слишком кричащий маникюр.

Заключение

Синий маникюр выглядит роскошно и изысканно. Он отличается большим разнообразием дизайна, и вы всегда можете подобрать вариант на свой вкус.